Мороз підозрює, що Янукович від нього щось приховує

Голова Верховної Ради, лідер Соціалістичної партії Олександр Мороз допускає вихід своєї політичної сили зі складу коаліції.

Про це він сказав, виступаючи на відкритих суспільних слуханнях щодо подолання політичної кризи.

Мороз допустив, що домовленості прем`єр-міністра Віктора Януковича і Президента Віктора Ющенка є ширшими, ніж ті, про які сказав Янукович, звертаючись до народу зі сцени на Майдані Незалежності в Києві у п`ятницю, 4 травня.

«У такій системі влади, де одна гілка влади знищує іншу, ми бути не можемо. Якщо згадані домовленості були, та ще й без будь-яких зобов`язань про незалежну роботу суду, соціалістам у такій владі, (у такій) коаліції, робити нічого», – сказав він.

Мороз ще раз обгрунтував свою думку про те, що позачергові вибори Ради можливі тільки у разі проведення позачергових президентських виборів.

Обком