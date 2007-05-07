Наша Україна піде на вибори влітку, якщо треба - без коаліції

“Партія регіонів своїми заявами про перенесення дострокових виборів на жовтень послідовно демонструє намагання затягнути їх проведення”, - зазначила член Президії “Нашої України” Ксенія Ляпіна.

“За цей час вони надіються шляхом підкупу зібрати 300 голосів у парламенті і провести вигідні для себе рішення”, - цитує Ляпіну прес-служба Нашої України.

“Я вважаю, що Президент і всі демократичні сили розуміють цю ситуацію. Якщо ПР не погодиться на відтермінування виборів на тиждень-півтора для прийняття найнеобхідніших виборчих законів, то Президент взагалі не буде призупиняти дію свого указу і ми підемо на дострокові вибори 24 червня без представників колишньої парламентської коаліції”, - переконана Ляпіна.