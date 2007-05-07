Комуністи висунули ультиматум

Комуністи вимагають внести зміни до Конституції України, які б дозволяли парламенту саморозпускатись, а вже потім іти на вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО наголосив, що у комуністів - найконструктивніша позиція, оскільки вони пропонують повернути весь процес у конституційне русло.

Зокрема, за його словами, комуністи переконані, що необхідно починати переговори з того, що вибори мають бути законними і конституційними. А для цього, зазначив лідер КПУ, необхідно внести зміни до Конституції, зокрема норму, яка передбачає можливість саморозпуску Верховної Ради.

«Іншого шляху просто немає, бо Конституційний Суд заблокований, і, виходячи з того, який незаконний указ видав Президент, не можна розпочинати процес виборів», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він також зазначив, що не бачить нічого складного в тому, що для внесення змін до Конституції потрібно провести, щонайменше, дві сесії парламенту: «Хіба ми з вами не повинні думати про те, що головне сьогодні – поставити в першу чергу заслін незаконним діям, які призведуть до перманентної руйнації законодавчого поля і перманентного процесу відставки ВР (і для наступного парламенту також)… Коли сьогодні виникають підстави, що Президент може коли завгодно знаходити мотиви для відсторонення законодавчої гілки влади – це є реальна загроза демократії в суспільстві», - сказав П.СИМОНЕНКО.

На запитання, чи погоджується Партія регіонів з позицією комуністів, П.СИМОНЕНКО відповів ствердно: «Так, ми спочатку домовились, коли працювали над проектом постанови, що саме наша постанова передбачає, що ми повинні внести зміни до Конституції, і після того розпочати процес змін до того чи іншого закону».

Відповідаючи на запитання, чи підтримують комуністи ідею дострокових виборів, він заявив, що “комуністи - за законність проведення виборів”.

П.СИМОНЕНКО також висловив переконання, що необхідно створити рівні умови для всіх партій, які братимуть участь у виборах.

Він вважає, що 5 партій, які сьогодні знаходяться в парламенті, не можуть узурпувати право приймати рішення щодо проведення дострокових виборів, і тому після напрацювання робочою групою пакету документів потрібно зібрати за круглим столом всі політичні сили і провести з ними переговори.

П.СИМОНЕНКО також заявив, що комуністи продовжують вимагати, аби були проведені одночасні президентські і парламентські вибори.