Герман попросила Ляпіну не ”ляпати” що попало

Член фракції Партії регіонів Ганна Герман вважає, що "гарячі голови" з "Нашої України" шкодять порозумінню між прем’єр-міністром та президентом.

Про це йдеться в коментарі Герман з приводу висловлювань члена фракції "Наша Україна" Ксенії Ляпіної про те, що у випадку намагання Партії регіонів затягнути вибори вони відбудуться 24 червня без представників коаліції.

"Невиважені заяви і погрози окремих представників опозиції шкодять порозумінню між прем’єр-міністром та президентом", - зазначила вона.

За словами Герман, політики повинні особливо вважати на слова і заяви, а не "ляпати" що попало.

"Той, хто намагається ультиматумами зруйнувати компроміс і порозуміння, є однозначно деструктивним і працює на поділ України", - додала вона.

Українська правда