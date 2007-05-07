Герман попросила Ляпіну не ”ляпати” що попало
Нардеп охолоджує гарячі голови з НУ
Член фракції Партії регіонів Ганна Герман вважає, що "гарячі голови" з "Нашої України" шкодять порозумінню між прем’єр-міністром та президентом.
Про це йдеться в коментарі Герман з приводу висловлювань члена фракції "Наша Україна" Ксенії Ляпіної про те, що у випадку намагання Партії регіонів затягнути вибори вони відбудуться 24 червня без представників коаліції.
"Невиважені заяви і погрози окремих представників опозиції шкодять порозумінню між прем’єр-міністром та президентом", - зазначила вона.
За словами Герман, політики повинні особливо вважати на слова і заяви, а не "ляпати" що попало.
"Той, хто намагається ультиматумами зруйнувати компроміс і порозуміння, є однозначно деструктивним і працює на поділ України", - додала вона.