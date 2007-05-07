Богатирьовій не вистачило часу на дискусію

Верховна Рада України 8 та 9 травня не зможе прийняти необхідний пакет законопроектів для проведення дострокових виборів до ВР.

Про це сьогодні заявила координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

Р.БОГАТИРЬОВА пояснила це тим, що за вихідні робочій групі не вдалося “якісно наповнити необхідний пакет документів”. “Це було пов`язано з тим, що складно було вчора працювати експертній групі, оскільки наші опоненти дуже пізно надали свої варіанти документів, і неможливо було провести дискусію. Зараз кожна експертна група з кожного боку проводить у себе всередині обговорення, щоб вийти на спільне засідання», - сказала вона.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, основним документом Коаліція вважає проект ухвали Верховної Ради про конституційні основи проведення дострокових виборів.

«Виходячи з того, що документ, очевидно, не був підготовлений нашими опонентами своєчасно, дискусія навколо нього сьогодні буде складною. Думаю, це буде одним із каменів спотикання, щоб ми могли швидко просунутися до результату”, - наголосила вона. При цьому, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ коаліція налаштована, щоб дострокові вибори проходили на якісній юридичній основі. Тому, наголосила вона, принцип «за один день розробити і за один день прийняти» є неприйнятним.