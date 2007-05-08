Стан пацієнта Януковича - добрий

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває в Барселоні (Іспанія) для проведення консультацій з лікарями і можливого лікування у зв`язку з серйозним загостренням і посиленням болю в коліні.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар керівника уряду Денис ІВАНЕСКО.

Він відзначив, що останні декілька років В.ЯНУКОВИЧ перебуває під наглядом лікарів у зв`язку з посттравматичним артрозом колінного суглоба. За його словами, травми він зазнав під час занять спортом.

Д.ІВАНЕСКО наголосив, що, за словами довіреного лікаря В.ЯНУКОВИЧА, загальний стан його пацієнта добрий.

Як повідомляє Іван Бокий, прем`єру сьогодні зроблять дві операції на коліні.