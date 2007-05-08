Бокий: сьогодні Януковичу зроблять дві операції

11:25, 08 травня 2007
Політика
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Прем`єр знаходиться в Іспанії

Іван БокійПрем`єр-міністрові України Віктору Януковичу сьогодні в Барселоні (Іспанія) зроблять дві операції на коліні. Про це РБК-Українаповідомив народний депутат від Соціалістичної партії України Іван Бокій.

Нагадаємо, що сьогодні вранці В.Янукович відбув до Барселони для проведення консультацій з лікарями і можливого лікування у зв`язку з серйозним загостренням і посиленням болю в коліні.

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