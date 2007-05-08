Соціаліст розказав анекдот про Ющенка і Кучму

Соціаліст Ярослав Мендусь заявляє, що Верховна Рада не зможе розглянути як першочергові ініціативи президента.

Про це з трибуни парламенту заявив соціаліст Ярослав Мендусь.

Свій виступу він розпочав анекдотом, що "за підсумками правління третього президента другий президент визнаний демократом і законником, а перший – зарахований ликом святих".

Мендусь також звинуватив президента в спробах відмінити політреформу і повернути ту авторитарну систему.

"Це закономірний фінал для людини, яка ніколи не була демократом, а вбила собі в мозок міф про власне месіанство", - додав соціаліст.

"Анекдотично виглядають слова президента, що опозиція має повернутися до залу парламенту для ухвалення ряду законів. Не може опозиція повернутися без проходження низи процедур, тому що опозиція заявила, що склала депутатські повноваження", - заявив Мендусь.

"По-друге, навіщо президенту зміни в закон? Нехай не економить папір і видає укази, а ВР сама розбереться", - додав він.

"Без припинення втручання в роботу судової системи, без розблокування роботи КС, парламент не може розглядати як першочергові ініціативи президента. Тому що людина, яка називає себе президентом, дуже далеко зайшла в порушенні закону", - зазначив Мендусь.

Українська правда