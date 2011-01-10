Литвин думає, що мордобій у ВР важко назвати побоїщем
13:12, 10 січня 2011Політика
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Спікер каже, документів немає
До Верховної Ради України не надходили жодні документи від прокуратури щодо подій у парламенті 16 грудня 2010 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.
«Немає жодних документів чи то з медичних установ, чи з правоохоронних інституцій щодо подій 16 грудня», - сказав він.
В.ЛИТВИН зауважив, що якщо уважно переглянути відеоряд подій того дня, то важко назвати це «побоїщем». «Хоча сутичка була надзвичайно гострою», - сказав він.
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