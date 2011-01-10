Литвин думає, що мордобій у ВР важко назвати побоїщем

До Верховної Ради України не надходили жодні документи від прокуратури щодо подій у парламенті 16 грудня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

«Немає жодних документів чи то з медичних установ, чи з правоохоронних інституцій щодо подій 16 грудня», - сказав він.

В.ЛИТВИН зауважив, що якщо уважно переглянути відеоряд подій того дня, то важко назвати це «побоїщем». «Хоча сутичка була надзвичайно гострою», - сказав він.