Герман пригадала опозиції дудки і безплатні квартири

Народний депутат V скликання Ганна ГЕРМАН вважає, що позачергові вибори до Верховної Ради України доцільно було б провести 14 жовтня - на свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на засіданні парламенту.

За словами Г.ГЕРМАН, “день 14 жовтня, який уже називає преса як можливий термін дотермінових виборів – це добрий день, бо це свято Покрови Пресвятої Богородиці, прекрасний день для очищення”.

Як сказала Г.ГЕРМАН, “наш вічний інтерес – це інтерес народу, а друзів у нас не прийнято зраджувати”, “і тому наша в цьому сила, в тому, що ми не зраджуємо, і тому нас сьогодні називають найміцнішою коаліцією за всю історію українського парламентаризму, і тому це їм треба очищуватися”.

За її словами, незалежно від того, чи будуть дострокові парламентські вибори, чи “будемо ми тут формувати нову коаліцію, чи не будемо – ми всі повинні керуватися у своїх рішеннях нашим досвідом, тим, як вміли ми працювати у нашій коаліції”. “Ми повинні пам’ятати, як тут свистіли дудки, а ми ухвалювали закони; як тут застеляли синьо-жовтими китайками крісла, а ми ухвалювали закони; як тут кидалися депутатськими мандатами, але при цьому брали безкоштовно депутатські квартири, а ми ухвалювали закони. І коли ми у своїх рішеннях, нинішніх і майбутніх, будемо керуватися цим нашим досвідом і пам’яттю про ці події, ми завжди будемо переможцями, і не лише в День перемоги, а кожен день”, - наголосила Г.ГЕРМАН.