Ситуація з Рудьковським нагадала Ющенку ”Собаче серце”

16:05, 08 травня 2007
Політика
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Президент бачить десяте попередження нації

Віктор Ющенко під час зустрічі з першим заступником Голови Верховного Суду Петром Пилипчуком. Київ, 4 травня Президент Віктор Ющенко вважає виною міністра транспорту Миколи Рудьковського останні катастрофи на дорогах.

Про це він заявив на прес-конференції у Вінниці, коментуючи заяви міністра про можливі політичні диверсії.

"Мені чомусь згадався Булгаков і "Собаче серце". Ви знаєте, коли міністр транспорту в розпал ремонтних робіт бере відпустку і ходить по Майданах, у цій країні буде безлад і не тільки на залізничних шляхах.

"Я думаю, що треба деяким людям в уряді займатися безпосередніми функціями. І не пробувати сидіти на двох кріслах. Такі міністри ніколи не будуть ефективні. І те, що відбувається на транспорті, це вже десяте попередження нації. Таким міністрам місце давно у відставці", - наголосив він.

Українська правда

 

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