Ющенко просить не тягнути кота за хвоста

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що сьогодні є два варіанти рішень парламенту: широкий і вузький пакети.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Вінниці він висловився за ухвалення широкого пакета, назвавши це кращим варіантом.

За словами В.ЮЩЕНКА, до цього пакета має входити рішення (постанова) щодо проведення дострокових парламентських виборів, включаючи дату виборів, яка потім буде затверджена указом Президента і таким чином набере чинності.

Також, сказав Президент, до пакета мають бути включені зміни до законодавства, зокрема, зміни до бюджету щодо фінансування виборів, зміни до виборчого законодавства, зміни до закону про статус народного депутата у частині імперативного мандата, закон про Універсал національної єдності, закон про регламент Верховної Ради, закон про Кабінет міністрів.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що ці документи мають бути проголосовані пакетом, що має засвідчити, що політичні сили, у тому числі, які повернулись до сесійної зали, знайшли порозуміння.

Другий варіант - це вузький пакет, сказав Президент. Якщо у депутатів не вистачить часу і терпіння, щоб домовитись по широкому пакету, то можна ухвалити 3-4 рішення, які Президент назвав результатом «політико-психологічної частини дискусії». До цього пакета, сказав він, має увійти вищезгадана постанова про вибори, зміни до бюджету і зміни до закону про статус народного депутата.

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що все це можна зробити за один день: «Відкрити засідання, закрити засідання і через 60 днів провести вибори… Не потрібно тягнути кота за хвоста».

Додавши, що якщо в Україні є криза, її необхідно вирішити якнайшвидше і не розтягувати цей процес на 7-8 місяців.

Крім того, Президент наголосив, що він висловлюється за те, щоб у виборах взяла участь максимальна кількість політичних сил.

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