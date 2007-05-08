Кириленко наштовхнувся на глуху стіну непорозуміння

«Наша Україна» в судовому порядку оскаржує рішення Центральнох виборчої комісії щодо скасування списків кандидатів у народні депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні лідер блоку «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО повідомив після засідання робочої групи.

«Сьогодні в одному із судів розглядається судовий позов «Нашої України» щодо рішення ЦВК у частині скасування списків кандидатів у народні депутати України», - сказав В.КИРИЛЕНКО, пояснивши, що позов стосується так званого «обнулення» списків.

При цьому він зазначив, що у випадку рішення суду не на користь «Нашої України» буде скликано міжпартійний з’їзд, де буде ухвалене рішення про припинення повноважень депутатів від блоку.

За словами В.КИРИЛЕНКА, в такий спосіб буде доведена неповноважність ВР при тому, що вже діє відповідний указ Президента.

«Це єдиний шлях, який залишився у опозиції, оскільки, як показує досвід, будь-які домовленості через декілька днів наражаються на глуху стіну нерозуміння і саботажу з боку правлячої коаліції або частини фракцій, які до неї входять», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він висловив сподівання, що робоча група досягне порозуміння і відповідні рішення будуть проголосовані у парламенті.