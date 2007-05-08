Ющенко переконався, що горбатого могила справить?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що затягування переговорного процесу щодо врегулювання політичної кризи може призвести до того, що парламент взагалі вже не зможе зібратись на своє засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції у Вінниці.

Президент констатував, що переговори вже затягуються, оскільки він планував, що вже 8 травня мало бути голосування, яке б поставило крапку у цій затягнутій полеміці. Він підкреслив, що затягування переговорів нічого не дасть. «Вибори відбудуться, щоб ні в кого сумніву не було», - сказав він.

Він підкреслив, що затягування переговорів може призвести до того, що «ті можливості, про які ми сьогодні говоримо, вони будуть втрачені».

В.ЮЩЕНКО розповів, що вже призначені дати з’їздів БЮТ і «Нашої України», на яких депутати планують скласти свої мандати і вже де-юре вийти із складу парламенту. Я хотів би сказати, якщо це буде зроблено, тоді вже ні про які зібрання в парламенті не може бути мови – а це гірше. Краще свідомо підійти до врегулювання цього конфлікту, сформулювати відповідні доповнення і зробити кроки, які б засвідчили, що ті політики, які є сьогодні в парламенті і призвели до сьогоднішньої кризи, винесли уроки, підкреслив Президент.

Він наголосив, що існує принципова домовленість про проведення дострокових виборів і цю річ ніхто не має права піддавати сумніву. Він також нагадав, що перемовини прем’єра та Президента стосувались лише технологічного забезпечення виборчого процесу, того, які кроки необхідно зробити, щоб провести демократичні і чесні вибори. Він також нагадав, що ЦВК заявляла, що готова провести вибори у 60-денний термін. Він в чергове підкреслив, що заяви про відтермінування виборів є політиканством, політичною спекуляцією, щоб виграти «ті чи інші нюансі, а це не буде сприйнято серед політичних сил, тому краще діяти чесно, відверто».

«Вони думають, як дожити до 1 вересня, як використати фінансові, адміністративні ресурси, як міграцію використати та інші обставини», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що цього не вдасться зробити.