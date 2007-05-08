Богатирьова відмовляється танцювати краков`як під сопілку

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА називає кілька причин, чому дострокові парламентські вибори було би доцільніше провести восени.

Як заявила вона в ексклюзивному коментарі агентству УНІАН, найголовніша причина – це «наші виборці». «Коли кажу „наші”, я маю на увазі виборців коаліції і, перш за все, Партії регіонів. Вони разом з нами жили спільними сподіваннями, що дострокових виборів не буде. І були не готові одразу відмовитись від справедливої боротьби. Нам потрібен час, щоб допомогти їм зрозуміти нашу точку зору і зробити все, щоб вони мали бажання прийти на вибори, проявити високу громадянську активність і, звичайно, максимально нас підтримали», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Водночас вона підкреслила, що коаліція має свої зобов’язання перед народом України. „Коаліція не виступає політичною силою на відміну від опозиції, яка, окрім віртуальної, жодної відповідальності ні за що не несе. Саме на нас лежить ключова відповідальність за соціально-економічний стан розвитку України. Уже багато часу було витрачено на непродуктивний конфлікт, тому нам сьогодні потрібен час для стабілізації штучно деформованої ситуації, і, як мінімум, уникнути кризових явищ, які на нас насуваються. Тому нам потрібна певна пауза для певних урядових корекцій, і це теж зобов’язує відповідно мислити”.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, „найперше треба залишити працюючим і політичним парламент задля ухвалення відповідальних для країни рішень. Нам необхідно провести серйозну дискусію у наших партіях та ухвалити відповідні рішення».

«Тому ми не будемо тут танцювати краков’яки під жодну сопілку, а будемо діяти максимально прагматично, виходячи із того, що рішення про дострокові вибори ухвалене. Але в нас є право захищати свою позицію виходячи із наших політичних поглядів, із нашої відповідальності і, нарешті, просто із моралі. Це зобов’язує розуміти компроміс як спільну відмову від намагання скористатися тим, що ми сьогодні не зробили крок назад, але не продовжуємо далі підтримувати свою точку зору щодо повернення у конституційне поле і, такими чином, починати дискусію спочатку”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

На її переконання, на таку позицію Партії регіонам і коаліції дає право „висока економічна стабільність, що задекларована статистикою, і за останній місяць у нас нульова інфляція, що не призвела до підвищення цін. Це говорить про вагомий урядовий ресурс, який дозволяє ефективно інвестувати в українське життя”.