Партія регіонів, Блок Литвина і КПУ заявили про створення коаліції

Партія регіонів, Народний блок Литвина, Комуністична партія України заявили про створення більшості у Дніпропетровській обласній раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив перший номер списку Партії регіонів до облради Олег ЦАРЬОВ.

За його словами, до коаліції увійшов 51 депутат: 39 від Партії регіонів, 7 – від КПУ та 5 – від Блоку Литвина.

Представники трьох партій підписала коаліційну угоду з 10 пунктів.

В останньому, десятому пункті члени коаліції зазначають, що виступатимуть за надання на Дніпропетровщині російській мові статусу регіональної на підставі «ратифікованої Україною Європейської хартії регіональних мов або мов меншин».

За словами представника Народного блоку Литвина у Дніпропетровській облраді, екс-міністра економіки України Миколи ДЕРКАЧА, коаліція висуватиме на посаду голови Дніпропетровської обласної ради О.ЦАРЬОВА.

О.ЦАРЬОВ нагадав, що його за списком Партії регіонів обрано до Верховної Ради України. Водночас, за його словами, він не написав заяви про отримання мандату народного депутату України.

Установча сесія Дніпропетровської облради відбудеться 17 травня.

Дніпропетровської облрада налічує 100 депутатів.