Наша Україна закликає ВР підтримати законопроект про публічну інформацію

Народні депутати, члени партії “Наша Україна” закликають своїх колег- депутатів підтримати законопроект «Про доступ до публічної інформації».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Нашої України”.

Депутати наголошують, що у кожній демократичній країні одним із звичайних стандартів громадського життя є законодавчо закріплене право громадян та журналістів на доступ до публічної інформації.

“Це, насамперед, стосується права журналістів, яких професія зобов’язує інформувати суспільство про усі суспільно важливі проблеми - зокрема й про ті, про які влада не завжди бажає, щоб люди знали”, - підкреслюють вони.

Політична партія «Наша Україна» заявляє, що усі народні депутати – члени партії однозначно підтримають внесений на розгляд Верховної Ради України проект закону України «Про доступ до публічної інформації».

“Ми закликаємо усіх парламентаріїв – як опозиціонерів, так і представників провладних сил, підтримати цей законопроект. Адже він спрямований на впровадження в Україні європейських демократичних стандартів та забезпечення реалізації природного права людини знати, що відбувається у твоїй країні”, - наголошують в партії.

На їх думку, ухвалення цього закону є українською, спільною громадянською справою.

“Відкритий доступ до публічної інформації означає доступ до правди про діяльність влади. Саме цього нинішня влада - антиукраїнська та антигромадянська по своїй суті, панічно боїться. Отже, відстоювання нашого спільного права отримувати усю повноту інформації про те, що робиться в країні, має стати конкретною справою усіх вільно мислячих громадян нашої держави”, - наголошують депутати-“нашоукраїнці”.

“Усіх нас разом хочуть перетворити на безголосий натовп, від якого влада цинічно приховуватиме правду, а відтак - буде нами маніпулювати і використовувати у власних цілях. Цей закон дозволить отримати ефективний інструмент суспільного контролю за діями влади. Ми наполягаємо на його схваленні і закликаємо підтримати його усіх народних депутатів”, - зауважують в “Нашій Україні”.

Як повідомлялось, сьогодні народний депутат від Партії регіонів, голова підкомітету з питань телебачення та радіомовлення парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО закликала опозицію підтримати законопроект про доступ до публічної інформації й нову редакцію закону про інформацію.

Вона нагадала, що ці законопроекти Верховна Рада України планує розглянути 13 січня.