Лавров: автономію українців Росії закрили через політичну діяльність

Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР) була закрита за ведення політичної діяльності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, про це міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання українських журналістів.

«Була закрита діяльність ФНКА УР, оскільки її керівництво вело роботу не щодо розв’язання культурних і освітніх питань і з реалізації відповідних проектів, як про це заявлялося в її статуті, а вело, загалом, політичну діяльність, і діяльність, яку було направлено прямо і неприкрито на підрив наших двосторонніх відносин», - сказав С.ЛАВРОВ.

За його словами, у діяльності ФНКА УР були також порушення, пов`язані зі статутом організації та її реєстрацією.

«Я виходжу з того, що ніхто не заважає українському земляцтву в Російській Федерації сформувати структуру, яка відповідатиме тим завданням, які декларуються, і це питання буде закрите», - сказав С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2010 року рішенням Верховного суду Росії було задоволено позов Міністерства юстиції РФ, яке вимагало розпуску Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА УР) у зв`язку з «виявленням порушень у господарській діяльності». Крім того, позов Мін’юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Отчизна» Миколи ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

Один з керівників ФНКА УР Валерій СЕМЕНЕНКО повідомив, що перед зверненням до суду в Страсбурзі діаспора подасть спочатку касацію до Президії Верховного суду РФ.