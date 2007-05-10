КС продовжує розглядати перший указ Ющенка про розпуск ВР

Конституційний суд (КС) продовжує слухання в закритому режимі у справі щодо конституційності указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної ради V скликання від 2 квітня ц.р., прийнятого до провадження за поданням 53-х парламентарів. Проте її немає на порядку денному 10 травня ц.р. Про це РБК-Українаповідомив заступник керівника прес-служби КС Іван Аврамов.

Подання 160 народних депутатів щодо конституційності указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної ради V скликання від 26 квітня ц.р. знаходиться на розгляді в колегії суддів.