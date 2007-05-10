У Феофанії попрощалися із загиблим в ДТП депутатом-регіоналом (додані фото)

Сьогодні рідні і колеги попрощалися з тілом загиблого в автомобільній аварії народного депутата від Партії регіонів Анатолія Антемюка. Він був одним з наймолодших у фракції – 31 травня нардепові повинно було виповнитися 28 років.

Попрощатися з колегою прийшла практично вся фракція регіоналів, голова ВР Олександр Мороз, віце-спікер Адам Мартинюк, координатор парламентської більшості Раїса Богатирьова. На панахиду прибув і генпрокурор Святослав Піскун. Від прем`єра до труни загиблого поклали вінок, а регіоналка Ганна Герман принесла величезний букет бузку. Вдова Анатолія Антемюка практично весь час провела в сльозах біля труни. Плакала і голова фракції регіоналів Раїса Богатирьова, а Тарас Чорновіл довго молився біля тіла загиблого.

Анатолія Антемюка поховають на його батьківщині у Вінницькій області.

Нагадаємо, Антемюк на смерть розбився 9 травня в автомобільній аварії в Києві. Катастрофа сталася в пів на другу ночі на перехресті провулка Карельський і проспекту Гагаріна на лівому березі столиці. За кермом "Мерседеса" знаходився сам нардеп. За попередніми даними, він не справився з управлінням і врізався в стовп электороопори. За словами очевидців, в салоні авто знаходилося четверо — двоє чоловіків і двоє дівчат. Від удару автомобіль розірвало на дві частини, одну з дівчат викинуло з машини метрів на 15, друга опинилася під колесами депутатського "Мерседеса". Молодий чоловік, який теж був в салоні іномарки і одержав тільки забої, з місця події поїхав сам. Дівчина, що вижила, знаходиться в реанімації під охороною міліції.

Газета "Сегодня"

Фото Анастасії Сироткиної / УНІАН