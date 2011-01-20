Янукович отримає 50 тисяч доларів премії від Кирила

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ став першим українцем — лауреатом премії імені Патріарха Алексія II ”За видатну діяльність зі зміцнення єдності православних народів. За утвердження і просування християнських цінностей у житті суспільства”. Премія становить 50 тисяч доларів. Про це пише в сьогоднішньому номері “Газета по-українськи”.

Нагороду щороку вручає Міжнародний громадський фонд єдності православних народів. Президент фонду Валерій АЛЕКСЄЄВ розповів, що кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА внесло українське відділення фонду.

“Комісія складається з представників дев’яти країн. В.ЯНУКОВИЧА запросили на церемонію вручення 21 січня. Вона відбудеться в залі церковних соборів московського храму Христа Спасителя. У присутності двох тисяч осіб. Будуть депутати, члени російського уряду, посли. Але в українського президента щільний графік візитів, його не буде (В.ЯНУКОВИЧ до 21 січня перебуває з офіційний візитом у Японії)”, - повідомив В.АЛЕКСЄЄВ .

Премію, за його інформацією, вручає голова опікунської ради фонду, глава Російської православної церкви Патріарх КИРИЛО. “Даруємо наш символ - масивний круглий знак зі срібла, прикрашений хрестом. До нього додається диплом і нагрудний знак”, - додав В.АЛЕКСЄЄВ.

У свою чергу народний депутат від Комуністичної партії Катерина САМОЙЛИК, яка очолює українське відділення фонду, повідомила, що претендентів від України на отримання премії висували кілька разів. Але їх відхиляли, бо в Україні немає “релігійної терпимості, православ’я поділене на декілька течій”.

“Серед українських кандидатів був і митрополит Володимир (глава Української православної церкви Московського патріархату – УНІАН). Були думки запропонувати голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА. На останньому засіданні опікунської ради фонду я сказала, що підтримка В.ЯНУКОВИЧЕМ православ’я заслуговує премії. Жодна людина на засіданні не виступила проти”, - сказала К.САМОЙЛИК.

Премія становить 50 тисяч доларів. Переважна більшість лауреатів одразу віддають гроші на будівництво чи підтримку храмів, монастирів.

Видання інформує, що Міжнародний громадський фонд єдності православних народів вручає премію з 2000 року. Серед понад 40 її лауреатів - колишній Генеральний секретар ООН Бутрос БУТРОС-ГАЛІ, 10 президентів, серед яких росіяни Володимир ПУТІН та Дмитро МЕДВЕДЄВ, троє спікерів парламентів, російський міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ, екс-мер Москви Юрій ЛУЖКОВ, сербський кінорежисер Емір КУСТУРІЦА, а також православні богословські академії, університети, семінарії.

Цього року лауреатами також стали Блаженнійший архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II, богословський факультет Пряшівського університету у Словаччині і письменник Валентин РАСПУТІН.