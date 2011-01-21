Нардеп вимагає звільнити посла України в Росії

Народний депутат з фракції “БЮТ-Батьківщина” Андрій ШКІЛЬ пропонує Верховній Раді ухвалити звернення до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо звільнення Володимира ЄЛЬЧЕНКА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Російській Федерації.

Як повідомляється на офіційному сайті ВР, відповідний проект звернення зареєстровано у парламенті 20 січня.

Як повідомляв УНІАН, також вчора А.ШКІЛЬ вніс на розгляд ВР проект постанови про заслуховування у парламенті звіту міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА щодо переслідування російською владою Бібліотеки української літератури в Москві, Об`єднання українців Росії та ліквідації Федеральної національно-культурної автономії українців Росії.

Довідка УНІАН. 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив із Бібліотеки української літератури в Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово "націоналізм" і вилучили всі видання, в яких було виявлено це слово.

24 грудня посол України в РФ В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що книги з бібліотеки вилучено в рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека опечатана й закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого було вилучено жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.

12 січня в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Бібліотека української літератури в Москві повністю відновила роботу в звичайному режимі.

13 січня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що МЗС Росії зацікавлене в роботі Бібліотеки української літератури в Москві.

14 січня у Бібліотеці української літератури в Москві відбувся третій обшук, у ході якого було вилучено сервер, директора побив співробітник міліції.

16 січня В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що ситуацію навколо Бібліотеки української літератури у Москві буде остаточно врегульовано найближчим часом.

Раніше, 24 листопада 2010 року, рішенням Верховного суду Росії було задоволено позов Міністерства юстиції РФ, яке вимагало розпуску Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА УР) у зв`язку з "виявленням порушень у господарській діяльності". Крім того, позов Мін’юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду "Отчизна" Миколи ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР "веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію".

19 січня 2011 року головний редактор інформаційного порталу Об’єднання українців Росії Віктор ГІРЖОВ повідомив, що Міністерство юстиції РФ на 31 січня 2011 року запланувало процедуру закриття Об’єднання українців Росії "за тією ж самою схемою, як перед тим закривали Федеральну національно-культурну автономію Росії".