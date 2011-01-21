Донецький губернатор закликав повідомляти про все підозріле

У Донецькій області у зв`язку з вибухами 20 січня в Макіївці рішенням губернатора Анатолія БЛИЗНЮКА введено особливий режим безпеки на всіх об`єктах регіону.

Про це повідомила прес-служба Донецької обласної держадміністрації, посилаючись на інформацію А.БЛИЗНЮКА.

«Я прийняв рішення щодо введення особливого режиму на всіх об`єктах по Донецькій області, оскільки ми припускали всілякі варіанти», - заявив губернатор.

При цьому він порадив жителям області бути пильними і у разі будь-яких підозрілих моментів звертатися до відповідних органів.

«Кожен громадянин має бути пильним і, якщо ви бачите якісь моменти і розумієте, що це ненормально, краще зателефонувати до будь-якої надзвичайної служби, хоч до швидкої допомоги, хоч до міліції. Повірте, забезпечення життєдіяльності це завдання влади і ми це робимо», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Повертаючись до подій в Макіївці, губернатор відзначив: «Вчора був варіант лише вимагацький, кримінальний. Тому компетентні органи все розглянуть, і буде проведено розслідування у встановленому законом порядку. Але ми повинні розуміти і не допускати подібних ситуацій на перспективу».

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 січня 2011 року в Макіївці прогриміли два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". В результаті обох вибухів пошкодження одержали будівлі, потерпілих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було виявлено прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей "від людей, які відомі в Макіївці". У листі також вказані механізми і порядок передачі грошей.