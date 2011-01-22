Час готуватися до 20-річчя Незалежності

09:46, 22 січня 2011
Політика
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Повідомлення з Чернігова

У Чернігові створено громадський організаційний комітет з підготовки до відзначення 20-ї річниці незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, до складу оргкомітету увійшли представники опозиційних сил національно-патріотичного спрямування – УНП, Народного руху України, ВО "Свобода", ВО "Батьківщина", партії "Реформи і порядок", КУН та інших. На перше своє засідання громадські діячі зібралися у приміщенні обласного товариства "Просвіта" імені Т.Г.Шевченка.

Голова обласної організації УНП Володимир СТУПАК зауважив, що 20-у річницю незалежності України будуть відзначати широко на державному рівні, але громадськість, насамперед опозиційні політичні партії і громадські організації, повинні впливати на цей процес. На його думку, відзначення ювілейної дати незалежності України має супроводжуватися проведенням масових заходів – виставок, презентацій, науково-практичних конференцій, круглих столів, зустрічей та іншими

"Різноманітні заходи ми можемо запропонувати владі, а деякі з них провести на громадських засадах", - сказав В.СТУПАК. Він також підкреслив, що громадський оргкомітет відзначення річниці незалежності України виконуватиме ще й контролюючу функцію, "щоб влада проводила українські заходи", оскільки наразі в країні спостерігається скорочення демократичних свобод, посилення іноземної залежності, численними є випадки порушення прав людини.

"Ми прагнемо об`єднати лідерів Чернігівщини, які готові працювати разом, бо об`єднавчої ініціативи зараз недостатньо", - додав В.СТУПАК.

Голова обласного товариства "Просвіта" Василь ЧЕПУРНИЙ зазначив, що громадський комітет не буде заважати владі своєю діяльністю. "Ми повинні запланувати свої заходи. Якщо вони співпадуть із заходами влади – добре, а ні – немає ніякої проблеми", - підкреслив він.

Організатори громадського комітету задекларували його відкритість – із власними пропозиціями щодо відзначення 20-ї річниці незалежності України можуть звертатися усі бажаючі. Комітет має затвердити план заходів та передати відповідні пропозиції органам влади, а окремі заходи провести самостійно.

На першому громадського оргкомітету обрано його координаторів. Ними стали В.СТУПАК та В.ЧЕПУРНИЙ. Наступне засідання оргкомітету має відбутися на початку лютого.

 

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