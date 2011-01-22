КРУ пропонувало МВФ та ЄБРР провести аудит діяльності уряду Тимошенко

Голова Державної фінансової інспекції України (колишнього Контрольно-ревізійного управління) Петро АНДРЄЄВ запевняє, що очолюване ним відомство зверталося до Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції та розвитку з проханням провести аудит використання коштів попередньою владою, аби уникнути звинувачень у політичних переслідуваннях опозиції.

Про це П.АНДРЄЄВ заявив у п’ятницю в ефірі ток-шоу Савіка Шустера.

"Ми розуміли, що рано чи пізно будуть якісь звинувачення в заангажовності. Ми звернулися до Міжнародного валютного фонду, до ЄБРР про те, що ваші фінансові установи виділяли фінансові ресурси на Україну, на рефінансування, на рекапіталізацію банків, будь-ласка, дайте своїх експертів, щоб вони разом з нашими працівниками подивилися та визначили, яким чином уряд використовував цей ресурс", - сказав він.

При цьому, за словами П.АНДРЄЄВА, ці організації відмовилися провести аудит, посилаючись на те, що вони працюють з органами влади, але не мають повноважень на здіснення контрольних заходів.

П.АНДРЄЄВ також повідомив, що аналогічне звернення було направлене і до фінансової інспекції Франції, але вона також відмовились.

П.АНДРЄЄВ додав, що у п’ятницю, 21 січня, мав зустріч з представниками іноземних дипломатичних місій.

"Дискусія була достатньо цікава. Оскільки я розумію, що в умовах такого плюралізму думок дуже важко знайти, де золота середина", - сказав він.

Голова Держфінінспекції зазначив, що представники посольств намагалися з’ясувати ситуацію та розібратися в тому, чи є результати перевірок діяльності попередньої влади виконанням чийогось політичного замовлення, чи реальними фактами.

“Ми намагалися довести свою позицію", - сказав він.