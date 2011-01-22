У Москві відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності України

Сьогодні в Москві було урочисто відзначено День Соборності України.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Росії у посольстві України, однією з центральних подій стала участь Посла України в Російській Федерації Володимира ЄЛЬЧЕНКА у заходах з цієї нагоди в Бібліотеці української літератури м. Москви.

Під час зустрічі з представниками української громади В.ЄЛЬЧЕНКОМ було підтверджено особливе значення, яке надається нашою державою продовженню безперешкодної діяльності Бібліотеки як важливого осередку української культури в столиці Росії.

Цього ж дня на території Посольства України в Російській Федерації відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України.

Посол України в Росії та дипломати Посольства також взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку в м. Москві.