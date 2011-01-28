Черновецький виїхав з Конча-Заспи разом із котом

Куди зник київський мер Леонід Черновецький, вже навіть зацікавило прем`єра Миколу Азарова. Вчора він дав доручення главі КМДА Олександру Попову розшукати зниклого і терміново повернути його на роботу. «Олександре Павловичу, він у відпустці в нас, так?» — запитав прем`єр у Попова.

Потім глава уряду звернувся до журналістів: «А хтось страждає від його відсутності?». Ті пояснили, що, мовляв, кияни цікавляться. На що Азаров відповів так: «Кияни мріють, щоб він повернувся? Мріють, так? Я повідомлю обов`язково, знайдіть мера, повідомте, що кияни скучили за ним і дуже хочуть його бачити, просять якнайшвидше приступити до роботи», - сказав він Попову. Той пообіцяв завдання виконати. Попов неодноразово говорив, що постійно спілкується з Леонідом Черновецьким, але де він — не скаже.

Газета «Сегодня» побувала в Конча-заспі, де знаходиться будинок Черновецького. За шлагбаум, після якого починається котеджне містечко, не пускають. Місцеві жителі розповіли, що мера не бачили вже півроку, він наче крізь землю провалився. Не під`їжджає сюди і вантажівочка, яка зазвичай привозить продукти для сім`ї. І взагалі, навіть улюблений мерський кіт Яша зник — не приходить відвідувати сусідських кішечок. Будинок мера стоїть порожній, хоча з труби йде невеликий димок. У дворі не видно ні «Роллс-ройса», ні «Майбаха», тільки квадроцикл охорони. Вечорами, розповідають жителі, будинок освітлюють прожектори, але нікого з господарів немає. «Іноді сюди навідується дочка Крістіна, побуде — і виїжджає», — розповів один з сусідів.

Сама Крістіна спілкуватися з журналістами не захотіла. «Не дзвоніть, у нас і так проблеми», — відрізала вона. Радник мера Марта Гримська трубку не брала. Але люди, що близько спілкуються з мером, говорять, що він — в межах України. «На вихідні він точно був у Києві. Його бачили. Але він міг і відлетіти», — сказав депутат Блоку Черновецького Віктор Гринюк. Секретар Київради Олесь Довгий на запитання, чи знає він, де мер, відповів: «ноу комментс». Правда, один з близьких до родини нардепів розповів, що мер зараз не спілкується ні з ким з своїх друзів і соратників.

Джерело в Кабміні сказало, що відома дача в Конча-заспі — всього лише потьомкінське село мера. «Леонід Черновецький давно побудував палац під Києвом в іншому місці. Дача в Кончі, в порівнянні з тим, — просто хатка. Так, іноді він там буває, але не живе», — сказало джерело.