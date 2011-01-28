Пинзеник: через дії влади кожен українець винен вже 9,4 тисячі

За минулий рік прямий і гарантований борг України зріс на 114,3 млрд. грн., що становить майже 40% ВВП. Про це заявив екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, повідомили «Главреду» в його прес-службі.

«Це дещо менше, ніж минулого року (128,5 млрд. грн.), але таких цифр країна до 2009 року ніколи не знала», - сказав В.ПИНЗЕНИК, додавши, що при очікуваному номінальному зростанні ВВП на 18,6% темпи зростання боргу виявилися вдвічі більшими - 36%.

За підрахунками В.ПИНЗЕНИКА, Україна увійшла в поточний рік із боргом у майже 40% ВВП проти 34,8% минулого року і 20% - у позаминулому. З розрахунку на кожного громадянина України прямий і гарантований борг становить 9,4 тис. грн.

При цьому екс-міністр зазначив, що це не кінцева сума боргу, оскільки до зазначеної цифри має бути додано ще суму знижки за використаний імпортний газ, яка за міжурядовими угодами щорічно повинна оформлятися як борг України.

«Тільки рішучі непрості дії щодо скорочення бюджетних витрат і вихід на безпечний рівень дефіциту здатні зламати недобру боргову тенденцію», - зазначив В.ПИНЗЕНИК.

Нагадаємо, згідно з даними Міністерства фінансів, сукупний державний (прямій) і гарантований борг України в 2010 році зріс на 36,4%, або на 14,476 млрд. дол., - до 54,289 млрд. дол.