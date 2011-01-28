Прокуратура порушила другу справу проти Гриценка

Прокуратура Криму порушила ще одну кримінальну справу проти колишнього голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолія ГРИЦЕНКА за підозрою в перевищенні службових повноважень при розпорядженні майном санаторію «Росія» в Ялті.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА.

За її словами, справу порушено за статтею «перевищення влади або службових повноважень».

«Встановлено, що чиновник прийняв рішення про передачу будинку котеджу, апартаментів в оренду без винесення питання на розгляд кримського парламенту за заниженою орендною ставкою, внаслідок чого державі завдані збитки на суму майже 200 тис. грн.», - йдеться в прес-релізі генпрокуратури України.

Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму 21 січня ц.р. порушила проти А.ГРИЦЕНКА кримінальну справу за статтею «перевищення влади або службових повноважень». Він підозрюється в причетності до незаконної передачі комерційним структурам близько 5 тис. га землі за часів роботи головою Ленінської райдержадміністрації (2001-2005 рр.).

Міліція затримала А.ГРИЦЕНКА 24 січня в Сімферополі.

Центральний райсуд Сімферополя 27 січня обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

Політик обіймав посаду спікера ВР Криму двічі, зокрема - з травня 2006 по березень 2010 року.