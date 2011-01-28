У Тимошенко кажуть, що набожність Януковича - показушна

Партія «Батьківщина» виступає проти економічної дискримінації релігійних організацій та церков.

Про це йдеться в заяві «Батьківщини», переданій УНІАН прес-службою партії.

Зокрема, в документі відзначається, що з 1 лютого 2011 року набуває чинності рішення Національної комісії регулювання електроенергетики, яким тариф на електроенергію для релігійних організацій підвищується на 30 відсотків. Крім того, ще 1 липня минулого року уряд АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА майже вдвічі збільшив ставку оренди державного і комунального майна, в тому числі для церков і релігійних організацій.

«Показово, що ці дії, спрямовані проти релігійних організацій і церков, відбувається на тлі показушної побожності Віктора ЯНУКОВИЧА», - відзначає «Батьківщина», додаючи, що «при цьому влада перекачує в підконтрольні їй комерційні структури на кшталт РУЕ мільярди бюджетних ресурсів, які б могли бути використані для зменшення вартості енергоресурсів».

В «Батьківщині» заявляють, що В.ЯНУКОВИЧ та Микола АЗАРОВ «перекреслили всі пільги, які були надані українським церквам та релігійним організаціям урядом Юлії ТИМОШЕНКО».

Партія «Батьківщина» вимагає скасувати дискримінаційні рішення ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА, адже церкви – це не комерційні організації.

Принагідно партія «Батьківщина» виступає проти проекту закону «Про свободу совісті та релігійні організації» (нова редакція), який готується Кабінетом міністрів. На думку багатьох конфесій, зміна закону «Про свободу совісті» матиме дискримінаційний характер, потягне за собою негативні наслідки – зруйнує принцип рівного ставлення з боку держави до всіх конфесій, загострить міжконфесійні відносини, йдеться в заяві.