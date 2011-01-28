Ремонт лише двох поверхів Будинку уряду влетить у майже 22 мільйони

Кабінет міністрів України виділив 21 млн. 750,6 тис. грн. на невідкладні роботи із запобігання руйнування конструкцій і капітальний ремонт у 2011 році приміщень 6 і 7 поверхів правого крила Будинку уряду, розташованого по вулиці Грушевського, 12/2 у Києві.

Про це йдеться в постанові Кабміну (№44 від 17 січня), опублікованій на урядовому порталі.

Згідно з постановою, ці гроші буде виділено за рахунок коштів, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів за програмою «Державні капітальні витрати, що розподіляються Кабінетом міністрів».

Разом із тим, управлінню адміністративних будівель господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну доручено щомісячно звітувати перед Мінфіном про використання виділених коштів.