Янукович у Давосі виступить на ланчі Пінчука

Сьогоднішня програма участі Президента України Віктора Януковича у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму, що проходить у швейцарському Давосі, є не менш насиченою, ніж вчора. Зокрема, Глава держави виступить на Традиційному ланчі на запрошення Віктора Пінчука, а також візьме участь в Інтерактивній сесії «Енергетичне майбутнє Європи».

Крім того, заплановано зустріч Віктора Януковича з Президентом Монголії Ц.Елбегдоржем.

Прес-служба Президента підкреслює, що програма учорашнього дня була повністю виконана. Так, 27 січня Президент України провів зустріч із Генеральним секретарем ООН Бан Кі-Муном, під час якої сторони знайшли порозуміння у питаннях ядерної та продовольчої безпеки. Генсек ООН позитивно оцінив готовність України більш активно долучатися до проектів ООН у цих та інших сферах, а також підтвердив своє рішення взяти особисту участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього», що відбудеться у квітні в Києві.

У ході зустрічі з Президентом ЄБРР Томасом Міровим останній висловив задоволення стабілізацією політичної та економічної ситуації в Україні. Він, зокрема, високо оцінив відновлення співпраці нашої держави з МВФ та іншими партнерами. «Ми продовжуємо розглядати Україну як дуже важливого стратегічного партнера і готові продовжувати інвестиційну політику на високому рівні», – зазначив Президентом ЄБРР.

Т. Міров також підтвердив свій намір взяти участь у Чорнобильській конференції.

Великий інтерес учасників викликав виступ Президента України на ланчі від імені уряду Австрії та ОЕСР на тему «Від Австрії до Центральної Азії: інвестиції та тенденції конкурентоспроможності на наступне десятиліття». У ньому Віктор Янукович дав оцінку першим здобуткам на шляху реформ в Україні та поділився планами на найближчу і більш віддалену перспективу.

Низку питань, що становлять взаємний інтерес України і Швейцарії, було обговорено під час зустрічі Глави держави з Федеральним президентом Швейцарії Мішлен Кальмі-Рей.

Подальшому пожвавленню українсько-британської взаємодії, безумовно, сприятиме і зустріч Віктора Януковича з Принцем Ендрю, Герцогом Йоркським – Спеціальним Представником Великої Британії з питань міжнародної торгівлі та інвестицій.

Принц Ендрю насамперед відзначив суттєвий інтерес британських компаній до інвестування в Україну. Особливо це стосується нашого агропромислового комплексу. Йдеться, зокрема, про галузь переробки сільгосппродукції.