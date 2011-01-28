Янукович: я мрію, що ми у фіналі зустрінемося з Польщею

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює бажання, щоб на Євро-2012 футбольного команди України і Польщі зіграли у фіналі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на організованому Фондом Віктора Пінчука VII Українському ланчі, що проходить сьогодні у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму.

Глава держави висловив переконання, що Україна і Польща спільними зусиллями створять найкращі умови «для проведення грандіозного свята європейського футболу».

«Та переможно прийдемо до фінішу. Я мрію, що ми у фіналі зустрінемося з Польщею», - заявив Президент України.

За його словами, якщо тренер і команда підготовлені належним чином, то це дасть позитивний результат.

«Тому завжди ми повинні прагнути до цього результату і його досягати: і у футболі, і у політиці», - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.