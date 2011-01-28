Новообраний ректор ДонНУ відмовився від посади, його дружина звільнилася

Професор Юрій ЛИСЕНКО, обраний 10 грудня 2010 року конференцією трудового колективу Донецького національного університету ректором вузу, відмовився від посади за станом здоров`я.

Як повідомив Ю.ЛИСЕНКО кореспонденту УНІАН, він подав відповідну заяву в Міністерство освіти, науки, молоді і спорту, тим самим, знявши свою кандидатуру для затвердження на посаду ректора вузу.

За його словами, ті судові розгляди, які з 27 грудня 2010 року тривають в Окружному адміністративному суді м. Києва про законність виборів ректора в ДонНУ, можуть затягтися на тривалий термін і йому не вистачить здоров`я на «цей марафон».

«Так, подав заяву. Здоров`я немає, і я боюся, що я цей марафон не витримаю. Адже, ви можете собі уявити, що суд перенесли вже. І в мене такий стан зараз...», - сказав Ю.ЛИСЕНКО. На уточнення кореспондента, чи написана заява «за станом здоров`я», відповів: «Казатимемо, що так».

Ю.ЛИСЕНКО не бачить для себе перспектив у позитивному і швидкому розв’язанні ситуації, що склалася, тому вирішив відмовитися від своїх намірів стати ректором ДонНУ. «Усі прогнозували, що цей марафон взагалі міг затягтися до вересня, і навіщо я ризикуватиму здоров`ям. Тим паче, я не побачив такої перспективи, яка може привести до ректорства», - зазначив професор. І при цьому ще раз повторив: «Я такої перспективи поки що не бачу, а здоров`я втрачається... І тому за станом здоров`я вирішив написати заяву».

Він повідомив, що написав заяву в міністерство того ж дня, коли мало відбутися чергове засідання суду – 25 січня 2011 року. «Заяву написав практично того дня, в день суду», - сказав Ю.ЛИСЕНКО, додавши, що вдячний журналістам за підтримку.

Крім того, як підтвердила кореспондентові УНІАН Катерина КУТНЯ, котра є адвокатом Ю.ЛИСЕНКА і його дружини – проректора ДонНУ Тетяни ЛЕВ, на даний момент Т.ЛЕВ звільнилася з університету, написавши заяву «за власним бажанням». «Так, вона, справді, написала заяву «за власним бажанням». Ну ви ж розумієте...», - сказала адвокат і відмовилася давати будь-які коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора Донецького національного університету Володимира ШЕВЧЕНКА добровільної згоди на залишення посади, звільнив його своїм наказом.

В.о. ректора був призначений проректор Андрій КУЧКО, але 23 вересня його також було звільнено, а на його місце призначено П.ЄГОРОВА.

Конкурс на посаду ректора ДонНУ був оголошений 23 листопада. На посаду ректора свої кандидатури спочатку подали П.ЄГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО і Ю.ЛИСЕНКО.

Але 6 грудня В.ШЕВЧЕНКО зняв свою кандидатуру, заявивши, що одержує від органів місцевої влади, від губернатора і з Міносвіти непрямі погрози і вимоги не брати участі в конкурсі.

10 грудня конференція трудового колективу Донецького національного університету обрала Ю.ЛИСЕНКА для затвердження Міністерством освіти, науки, молоді і спорту на посаду ректора вузу. За підсумками таємного голосування, Ю.ЛИСЕНКО набрав 46% голосів, тобто, подолав необхідні 30%, а його опонент П.ЄГОРОВ набрав 29,67% голосів.

15 грудня міліція провела обшук на квартирі вибраного ректора Ю.ЛИСЕНКА.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті проходять слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вузу. При цьому прес-служба прокуратури області попросила «не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Увечері 17 грудня двоє невідомих збили з ніг і завдали кілька ударів у голову Тетяні ЛЕВ – дружині новообраного ректора. Жінка внаслідок нападу дістала струс мозку. За словами Ю.ЛИСЕНКА, нападники заявили його дружині: «Це тобі за чоловіка!».

23 грудня адвокат К.КУТНЯ повідомила, що Міністерству освіти, науки, молоді і спорту заборонено підписувати контракт з новим ректором Донецького національного університету Ю.ЛИСЕНКОМ.

Вона пояснила, що така заборона винесена Київським окружним адміністративним судом у зв`язку з тим, що прийнято до розгляду позов Олександра КОРИСТІНА, який звернувся до суду, оскільки його кандидатура, всупереч закону «Про вищу освіту», не була представлена в змаганні на місце ректора. Про те, чи буде Ю.ЛИСЕНКО ректором, законно обраним трудовим колективом 10 грудня, тепер вирішить суд.

Перше попереднє засідання суду відбулося 27 грудня 2010 року, тоді ж було призначено наступне засідання на 25 січня 2011 року.

Але 25 січня суд не відбувся і був перенесений на 24 лютого 2011 року. За словами адвоката К.КУТНЬОЇ, до суду було подано «якусь» заяву Міністерства освіти і науки України з проханням про перенесення судового засідання.