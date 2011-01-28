У Давосі Янукович зустрівся з прем’єром Великої Британії
17:30, 28 січня 2011Політика
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Говорили про активізацію діалога
У Давосі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Девідом КЕМЕРОНОМ.
Як передає кореспондент УНІАН, зазначена зустріч не планувалася у програмі робочого візиту глави держави до Давоса в рамках заходів Всесвітнього економічного форуму.
Під час спілкування В.ЯНУКОВИЧ і Д.КЕМЕРОН обговорили актуальні питання активізації українсько-британського політичного діалогу та поглиблення торговельно-економічної співпраці.
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