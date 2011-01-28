У Давосі Янукович зустрівся з прем’єром Великої Британії

У Давосі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Девідом КЕМЕРОНОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, зазначена зустріч не планувалася у програмі робочого візиту глави держави до Давоса в рамках заходів Всесвітнього економічного форуму.

Під час спілкування В.ЯНУКОВИЧ і Д.КЕМЕРОН обговорили актуальні питання активізації українсько-британського політичного діалогу та поглиблення торговельно-економічної співпраці.