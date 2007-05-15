Янукович розповів європейським послам, як для нього важливі чесні вибори

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив Надзвичайних та Повноважних послів країн-членів Європейського Союзу в Україні у незмінності зовнішньополітичних пріоритетів України.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, на цьому він наголосив сьогодні на робочій зустрічі з керівниками дипломатичних місій країн-членів ЄС.

Під час зустрічі сторони обговорили питання двосторонніх відносин Україна-ЄС, а також політичну ситуацію в Україні.

Як зазначив глава українського уряду, важливо, щоб дострокові вибори, якщо вони відбудуться, були проведені з чітким дотриманням норм законодавства. “Для уряду принципово важливо проведення виборів винятково в рамках правового поля”, - підкреслив прем’єр-міністр.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що для проведення чесних і прозорих виборів Робоча група має розробити низку законопроектів, які будуть ухвалені Верховною Радою.

“Мають існувати єдині законні правила проведення дострокових та чергових виборів. Ці правила мають діяти як сьогодні, так і в майбутньому”, - наголосив прем’єр-міністр.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що незважаючи на нестабільну політичну ситуацію в Україні, економіка зберігає високі темпи зростання. За його словами, уряд планує реалізувати ґрунтовну програму реформ, презентація якої відбудеться найближчим часом.