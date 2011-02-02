Королевська: чиновники гребуть під себе, а країна пливе, куди винесе

Владі треба припинити агіткампанію про те, що в Україні все добре, провести реальну переоцінку своїх дій і розпочати жити по кишені. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в коментарі, переданому УНІАН.

На думку народного депутата, один з головних світових трендів – це реалізм в економіці і життя по кишені. «Сьогодні, у нас, на жаль, немає ані реалізму в економіці, ані прагнення урядовців жити по кишені», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що Президент США Барак ОБАМА днями презентував свою програму, в якій наполягає на зменшенні корпоративного податку, позбавленні пільг великих американських компаній, скороченні і заморожуванні витрат федерального бюджету. «В Україні все відбувається з точністю до навпаки: податки збільшуються, великим компаніям надаються пільги, тотально знищується малий і середній бізнес, а витрати бюджету на утримання урядовців зростають», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, «владі слід припинити агіткампанію про те, що в Україні все добре, провести реальну переоцінку своїх дій і почати жити по кишені».

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що замість того, щоб проводити шокові реформи для людей, влада мала б почати з шокових реформ для бюрократів. «Для урядовців шоком має стати реальна боротьба з корупцією. Тому що поки у нас не буде урядовця, який працює на Україну, а не на свою кишеню – доти у нас не буде економічно незалежної України», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Щодо адміністративної реформи глава парламентського Комітету відзначила: «Якби у нас управління країною змінилося з галузевого на функціональне, при цьому була б передбачена чітка відповідальність урядовців за їх дії – тоді ми могли б говорити про якісну реформу. А так просто змінюються назви держкомітетів і департаментів і прізвища начальників. На жаль, з кожною зміною в міністерських кабінетах якість управління економікою не поліпшується. Тому що урядовці, як і раніше, гребуть під себе, а країна пливе, куди винесе».