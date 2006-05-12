18-00 - Президент виступить із радіозверненням, присвяченим Дню матері. Звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM з повтором у неділю, 14 травня, о 10-00. Українське радіо також повторить виступ у суботу о 22:00. Крім того, звернення Президента можна послухати в інтернеті. За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо.