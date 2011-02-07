У Балоги кажуть, що виділені для евакуації з Єгипту мільйони - це «бронь»

Евакуація громадян України з Єгипту буде здійснена з оптимальними бюджетними витратами. Про це йдеться в повідомленні Міністерство надзвичайних ситуацій, переданому УНІАН.

«У зв’язку з появою публікацій у деяких засобах масової інформації щодо вартості евакуації громадян України з Єгипту Міністерство надзвичайних ситуацій вважає за необхідне дати відповідні роз’яснення», - йдеться в повідомленні. (УНІАН: 31 січня ц. р. Кабінет міністрів України виділив 10 млн. 299 тис. грн. «для здійснення невідкладної евакуації громадян України з території Арабської Республіки Єгипет». Документом доручено Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. Розпорядженням дозволяється МНС передбачити у договорах про закупівлю послуг з перевезення громадян України попередню оплату в розмірі 100% їхньої вартості. Після цього у ряді ЗМІ з’явилися публікації, в яких зазначалося, що вивезення українських туристів з Єгипту здійснюють переважно туристичні оператори, тому виникає запитання – на що ж будуть витрачені виділені урядом 10 млн. грн.?)

Як зазначається в роз’ясненні МНС, «насамперед, слід розуміти, що йдеться про термінове та невідкладне вивезення наших співвітчизників із країни, де відбуваються збройні сутички на політичному грунті, в яких вже загинули кілька сотень місцевих жителів, постраждали десятки іноземців. Військові підрозділи єгипетської армії введені в найбільші міста країни та основні туристичні центри. У такій складній ситуації наша держава робить усе можливе, щоб запобігти людським жертвам серед своїх громадян у Єгипті й убезпечити їх від насильства. Для цього задіяні можливості дипломатичних представництв і ресурси державних органів, які організовують швидку, безпечну та безкоштовну евакуацію українців із Єгипту».

МНС нагадує, що «Кабінет міністрів своїм офіційним розпорядженням виділив для цього 10 млн. 299 тис. гривень із резервного фонду, який якраз і призначений на фінансування робіт і послуг в непередбачених, екстремальних ситуаціях. По суті, йдеться про «бронь» державних коштів, які можуть бути витрачені з цією метою». Як роз’яснює МНС, «такий розрахунок суми базувався на максимальних параметрах. Серед іншого, це оцінка числа українців, які зараз перебувають у Єгипті, й обрахунок ринкової вартості їх транспортування на Батьківщину повітряним шляхом. При цьому бралася до уваги і та обставина, що відпочивальники також повертатимуться додому авірейсами, які вже оплачені туристичними компаніями».

Як зазначає міністерство, «некоректно стверджувати, що на евакуацію українських громадян із Єгипту піде вся сума грошей, виділених урядом. МНС заявляє, що всі видатки будуть проведені раціонально, за оптимальними схемами».

МНС обіцяє, що повний звіт про витрачені кошти буде оприлюднений для ЗМІ та громадськості після остаточного завершення всіх заходів.