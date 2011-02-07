Близнюка обурює, що самотні пенсіонери живуть у 3-кімнатних квартирах

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК вважає, що держава повинна переселяти самотніх пенсіонерів із великих квартир у «малогабаритне житло».

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи пропозиції комунальних служб області пенсіонерам віддавати державі свої квартири й отримувати житло з меншою площею.

А.БЛИЗНЮК упевнений, що таким чином держава повинна стимулювати громадян скорочувати свої витрати на оплату комунальних платежів.

«Ось живе жінка одна в трикімнатній квартирі, вона має пільги. Ви не забувайте, що окрім субсидій, є ще пільги. І до тих пір, поки їй буде вигідно ні за що не платити й жити в трикімнатній квартирі, вона там житиме. А як тільки вона відчує, що їй потрібно платити за трикімнатну певну суму, а за однокімнатну - в три рази менше, вона зрозуміє, що краще їй не позичати гроші або на когось ображатися. Тоді з`являться стимули для таких людей. А поки є стимул тільки один: живи, а держава за тебе заплатить», - зазначив А.БЛИЗНЮК.

Він також підкреслив, що поки немає державної системи обміну житла, але вона має бути створена.

«Держава повинна підготувати відповідні малогабаритні (квартири), де люди зможуть спілкуватися, мати пральню, перукарню та інші послуги. Це велика робота», - сказав А.БЛИЗНЮК.