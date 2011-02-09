Прокурори вимагають судити Берлусконі за зв'язок з неповнолітньою

Міланська прокуратура направила до суду клопотання про початок розгляду проти прем`єр-міністра Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ. Про це повідомляє Agence France-Presse. 74-річного політика підозрюють в інтимному зв`язку з неповнолітньою танцівницею з Марокко.

У документах, наданих до суду 9 лютого, прокурори наполягають на тому, щоб процес над прем`єром розпочався негайно. Клопотання прокуратури означає, що у слідства є достатньо документів для пред`явлення звинувачень проти прем`єра і початку судового процесу в прискореному порядку, передає Лента.ру. Тепер суд, очолюваний суддею Кристиною ді ЧЕНСО (Cristina Di Censo), має п`ять днів на те, щоб перевірити матеріали прокуратури і вирішити, чи достатньо підстав для початку розгляду.

У випадку, якщо суд погодитися з доводами прокурорів, процес над прем`єр-міністром Італії може розпочатися вже найближчими місяцями.

Слід зазначити, що суду також доведеться вирішити, чи достатньо у нього повноважень для розгляду справи прем`єр-міністра країни. Захист С.БЕРЛУСКОНІ стверджує, що італійського прем`єра має право судити тільки спеціальний судовий орган для членів парламенту.

Адвокат прем`єра Нікколо ГЕДІНІ (Niccolo Ghedini) вже заявив, що оспорить постанову міланського суду, якщо той вирішить узятися за справу С.БЕРЛУСКОНІ. У такому разі питання буде винесене на розгляд Палати депутатів Італії (нижньої палати парламенту країни), де більшість утримує партія Берлусконі "Народ свободи".

За версією слідства, марокканка Каріма ЕЛЬ-МАРУГ (Karima El Mahroug), якій на той момент було 17 років, відвідувала вечірки на віллі С.БЕРЛУСКОНІ. В один з таких вечорів дівчина, також відома як Рубі, нібито за гроші вступила з прем`єром в інтимний зв`язок.

Крім зв`язку з неповнолітньою, С.БЕРЛУСКОНІ загрожують звинувачення у зловживанні посадовими повноваженнями. Прем`єр нібито намагався натиснути на поліцейських, які одного разу заарештували марокканку за відсутність документів.

С.БЕРЛУСКОНІ зв`язок з К.ЕЛЬ-МАРУГ заперечує. Раніше він неодноразово заявляв, що ніколи не платив жінкам за секс.

С.БЕРЛУСКОНІ, який наголошує, що є великим поціновувачем жіночої краси, потрапляє в секс-скандали не вперше. У травні 2009 року коханкою прем`єра називали іншу неповнолітню дівчину - модель Ноемі ЛЕТІЦІЮ. Продовження та історія не мала. Повідомлення у пресі про численних коханок прем`єра зрештою привели до розвалу його шлюбу з Варонікою ЛАРІО.