Черновецький пояснив, чому зараз не піде у відставку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що може піти у відставку лише після погодження зі своїм блоком.

Про це він заявив в інтерв`ю 5 каналу.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, поки що він не вирішив, чи потрібно йому йти у відставку. Таке рішення він може ухвалити «тільки за погодженням із фракцією мого імені, бо ми разом йшли на вибори і разом несемо відповідальність за киян».

Він зазначив, що дуже тяжко пережив кінець 2010 року. «Мій моральний стан, звичайно, перебуває не в кращому стані. І я не хочу зараз приймати будь-які поспішні рішення. Тобто, питання про відставку мною поки не вирішене саме з собою, тому що це було би безвідповідально», - заявив він.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що рішення щодо своєї відставки може прийняти тоді, коли зважить всі можливі наслідки цього кроку для киян. «Не хочу, щоб Київрада сьогодні протистояла адміністрації. Поки я буду впевнений, що більшість рішень нової команди на чолі з Олександром ПОПОВИМ приймаються в інтересах киян, я буду його підтримувати », - сказав мер Києва.