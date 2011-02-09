Перший секретар обкому КПУ дорікає Грачеві вождизмом

Народний депутат, перший секретар Донецького обкому Комуністичної партії України Микола КРАВЧЕНКО вважає, що ситуація з кримською парторганізацією занепокоєння не викликає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КРАВЧЕНКО заявив на прес-конференції в Донецьку.

На його думку, в інших обкомах КПУ країни така ситуація не повториться.

«Дуже запущена була кримська організація, дуже багато було дозволено організації, передовірилися ГРАЧУ. І в результаті Леонід Іванович забув, що, якщо не прислухатися до думки людей, швидко станеш вождем. А вождизм ніколи не приводив до добра», - заявив М.КРАВЧЕНКО.

При цьому він додав, що новий кримський республіканський комітет буде створений у травні цього року.

«Створений оргкомітет. Питання по ГРАЧУ вирішене остаточно – йому відмовлено у задоволенні його апеляції. Створений оргкомітет, який 21 травня проведе засновницьку конференцію і створить новий реском. На сьогодні працюють представники ЦК і розмовляють з кожним комуністом щодо його ролі і майбутнього в житті партійної організації. Я думаю, що це питання впродовж лютого буде відпрацьоване», - сказав народний депутат.

Нагадаємо, президія ЦК Компартії 16 грудня 2010 року виключила Л.ГРАЧА, який керував кримським республіканським комітетом з вересня 1993 року, з партії і фракції КПУ в парламенті, а також ухвалив рішення про розпуск рескому. До обрання нового складу рескому керівництво кримською парторганізацією доручено секретаріату ЦК. Л.ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у Верховній Раді.