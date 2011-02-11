Янукович став почесним курсантом інституту, в який учора не доїхав

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ став почесним курсантом Херсонського державного морського інституту, а інститут має отримати статус академії.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, про це ректор інституту Володимир ХОДАКОВСЬКИЙ повідомив сьогодні голові облдержадміністрації Миколі КОСТЯКУ та голові облради Віктору ПЕЛИХУ під час їх візиту до ХДМІ.

Зокрема В.ХОДАКОВСЬКИЙ поінформував про ухвалення рішення щодо зарахування Президента України до лав «Почесних курсантів ВНЗ Херсонського державного морського інституту».

Губернатор пообіцяв повідомити В.ЯНУКОВИЧА про це рішення та передати йому курсантський квиток під час співбесіди з питань соціально-економічного розвитку, що відбудеться найближчим часом в Адміністрації Президента України.

Під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом та курсантами М.КОСТЯК повідомив, що вчора, 10 лютого, Президент під час робочої поїздки до Херсонської області через брак часу скасував запланований візит до державного морського інституту, проте доручив голові ОДА найближчим часом відвідати цей навчальний заклад.

Також М.КОСТЯК зазначив, що Президент підтримав ініціативу керівництва Херсонського державного морського інституту щодо надання йому статусу академії.

*** Протягом 170 років Херсонський морський навчальний заклад реорганізовувався вісім разів. На сьогодні Херсонський державний морський інститут - вищий навчальний заклад, який готує висококваліфікованих спеціалістів морського й річкового транспорту, здійснює масштабну наукову роботу, що забезпечує модернізацію українського флоту та його берегової інфраструктури на рівні світових.