Нардепи вимагають реакції ГПУ на арешт автора відео про «телячу мову»

Народні депутати від групи «За Україну!» вимагають від Генеральної прокуратури провести перевірку факту затримання активіста громадської організації «Дорожній контролю» в Одесі.

Про це заявив депутат від партії «За Україну!» Іван СТОЙКО, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії.

(Як відомо, 12 лютого приблизно о 3 годині ночі працівники ДАІ Одеси зупинили автомобіль активіста «Дорожнього руху» й затримали його. Активіста, який зняв відео з даішником, що зневажає державну мову, посадили на п`ять діб).

«Ми звертаємося до Генеральної прокуратури з проханням перевірити правомірність дій представників ДАІ й, у разі виявлення порушень - вони мають нести покарання», - наголосив народний депутат.

Також І.СТОЙКО підкреслив, що затримання громадського активіста - «це черговий наступ на права українців». «Дії влади сьогодні спрямовані на придушення громадянських прав і свобод. Заборона мирних мітингів та зібрань, тиск на опозиційних політиків та представників ЗМІ - усе це кроки, спрямовані на згортання демократичних процесів в Україні», - сказав він.

Аналогічне звернення до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ направив і народний депутат від «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ.

На його переконання, затримання співробітниками Управління ДАІ Одеси активіста громадської організації «Дорожній контроль» м. Одеси Дмитра ГОВЕРДОВСЬКОГО відбулося з порушенням низки законів України.

«Безпідставне затримання Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО та притягнення до адміністративної відповідальності має ознаки помсти з боку колег інспектора Олександра ШВЕЦЯ та є незаконним перешкоджанням діяльності громадської організації», - переконаний А.ПАРУБІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня інспектор Одеського міськуправління ДАІ Олександр ШВЕЦЬ при виконанні службових обов`язків відмовився спілкуватися державною мовою з водієм зупиненого їм приватного автомобіля. Під час розмови старший сержант О.ШВЕЦЬ (номер посвідчення ОД0148) заявив: "Не розумію телячої мови".

За наслідками службового розслідування О.ШВЕЦЯ було звільнено зі служби в ДАІ.

Також вжито заходів дисциплінарного впливу щодо його керівників, які «не забезпечили контроль за роботою підлеглих».