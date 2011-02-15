Екс-урядовець Тимошенко готовий просити політичного притулку в Австрії

Колишній український урядовець Михайло Поживанов, який зараз живе в Австрії, заявив, що проситиме там політичного притулку, якщо українські слідчі оголосять його у міжнародний розшук:

Пан Поживанов сказав Українській службі Бі-Бі-Сі, що доля інших представників уряду Юлії Тимошенко засвідчує те, що він назвав "політичними переслідуваннями опонентів в Україні", і наголосив, що за таких умов на Батьківщину повертатися він остерігається.

Він зазначив, що поки не звертався з проханням про надання йому політичного притулку в Австрії, але не виключив, що обставини його можуть до цього підштовхнути: "Мені казали, що на цьому тижні мене нібито буде оголошено в міжнародний розшук…Якщо це відбудеться, то обов’язково буду звертатися за політичним притулком. Я знаю про людей, які не лише скоїли кримінальні злочини, але доведено, що вони є вбивцями і вони виїхали за кордон, але їх ніхто досі не оголошував у міжнародний розшук. Водночас проти опозиційних колишніх членів уряду чиниться таке безчинство. Починаючи з Юлії Тимошенко, Анатолія Макаренка, Богдана Данилишина, Юрія Луценка, Ігоря Діденка, Георгія Філіпчука, Тетяни Слюз, і ось мене тепер зарахували до цієї групи людей. Це ніщо інше, як політичне переслідування в Україні".

Він стверджував, що слідчі органи в Україні не подали його адвокатові жодних подробиць про суть звинувачень проти нього.

Михайло Поживанов сказав, що завжди був в опозиції до Партії Регіонів і не згодний із її політичним та економічним курсами.

Таким чином, Україна може мати ще одного політичного біженця - колишнього урядовця в Кабінеті Юлії Тимошенко.

Михайло Поживанов був заступником міністра економіки Богдана Данилишина, який нещодавно отримав притулок в Чехії.

А ще раніше пан Поживанов керував Державним комітетом з матеріального резерву в уряді Тимошенко.

Саме цей період його життя упродовж 2008 року, як виглядає опинився під увагою слідства.

З самим паном Поживановим українські слідчі органи безпосередньо спілкуватися не можуть, бо його в Україні немає вже кілька місяців.