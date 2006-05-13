Поліпшення здоров’я і модифікація стилю життя

В Івано-Франківську проходить перша міжнародна конференція «Поліпшення здоров’я людей і модифікація стилю життя».

Як повідомили УНІАН в головному управлінні з питань молоді та спорту Івано-франківської облдержадміністрації, організували конференцію Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківський лікувально-фізкультурний центр «Здоров’я», обласна асоціація фахівців спортивної медицини і лікувальної фізкультури ОДА.

Учасники конференції обговорюють питання статусу фізичної культури в сучасному суспільстві, організаційно-правові аспекти, інноваційні технології фізичного виховання і рекреацій різних груп населення.

Йтиметься також про оздоровчо-профілактичну спрямованість фізичного виховання в закладах освіти та актуальні проблеми спортивної медицини і фізичної реабілітації, медико-біологічні і психолого-педагогічні аспекти, адаптації людини до фізичних навантажень.

Проректор Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника з міжнародних відносин, доктор медичних наук Тетяна БОЙЧУК зауважила, що науковці з країн колишнього СРСР, Польщі та Великої Британії поділяться досвідом роботи, окреслять шляхи співпраці у профілактичних заходах, спрямованих на поліпшення здоров’я людей та напрацюють рекомендації.