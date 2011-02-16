Поживанов знає, хто «дав завдання його посадити»

В адміністрації президента, Генпрокуратурі і уряді України запевняють, що політичні переслідування - це персональне завдання першої людини країни.

Про це заявив екс-глава Держкомрезерву Михайло Поживанов в ефірі ТВі, відповідаючи на запитання, чи підтверджує він свою попередню заяву про те, що існує список із 100 осіб, які є неугодними нинішній владі в України.

"Мені інших прізвищ не називали. Повірте, я розмовляв із людьми, які працюють у адміністрації президента і займають дуже високі посади, і в Генпрокуратурі і в уряді України. І всі вони сказали: на жаль, ми нічим не можемо допомогти, оскільки це персональне завдання першої людини країни на сьогодні", - заявив він.

Поживанов також вважає, що однією з причин його переслідування може бути намагання окремих політиків "зачистити" виборчі округи напередодні зміни системи виборів до парламенту.

"Я не виключаю і іншого питання: ті люди, хто міг би балотуватися по тим, чи іншим округам… Я переконаний, що ця влада перейде, як мінімум на змішану систему, і буде зачищати округи", - зазначає він.

"Округ, за який я відповідав у блоці Юлії Тимошенко на Одещині, навіть на останніх виборах - що парламентських у 2007 році, що на останніх президентських виборах - показав дуже непогані результати. І реально, я вважаю, що мені конкурентів у цих районах Одещини просто немає. Тому, я й такий не виключаю варіант", - заявив екс-чиновник.

Як відомо, СБУ порушила кримінальну справу щодо Поживанова: його обвинувачують у розкраданні державних коштів у сумі майже 35 мільйонів гривень. Поживанов був оголошений у розшук.

Екс-чиновник заявив, що проситиме політичного притулку в Австрії, якщо українські слідчі оголосять його у міжнародний розшук.

Українська правда