Профспілки вимагатимуть припинити співпрацю з МВФ

Профспілки вимагатимуть припинення співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у разі, якщо він наполягатиме на збільшенні пенсійного віку для жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Сергій УКРАЇНЕЦЬ під час парламентських слухань з питань реформування пенсійної системи.

«Якщо МВФ і надалі розвиватиме таку активність (у питанні підвищення пенсійного віку для жінок – УНІАН), профспілки будуть змушені розгорнути публічну кампанію за припинення співпраці з такою організацією», – сказав він.

Можливість стабілізації ситуації щодо пенсійного забезпечення представник профспілок бачить у підвищенні заробітної плати.

За його словами, є три ресурси для стабілізації пенсійної системи. Перший – виведення з тіні 120 млрд. грн. заробітної платні, що забезпечить додаткові надходження до бюджету Пенсійного фонду на рівні 40 млрд. грн. Другий – забезпечення зайнятості 5-7 млн. осіб, які не мають нормально оплачуваної роботи. «Кожний мільйон зайнятих додасть ПФ ще 10 млрд. грн.», – відзначив С.УКРАЇНЕЦЬ.

І третій ресурс, за його словами, полягає в тому, щоб спонукати бізнес повністю розраховуватися з найнятими робітниками.

С.УКРАЇНЕЦЬ також підкреслив, що причиною підвищення пенсійного віку в інших країнах є нестача працівників.

Довідка УНІАН. Україна узяла зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років.

Як наголошується в Меморандумі між українською владою і МВФ, з метою розв’язання структурних проблем в існуючій пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду керівництво держави узяло на себе зобов`язання розробити закон, ухвалення якого, зокрема, передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щороку, починаючи з 2010 року.