Литвина просять не скасовувати квоти на українську музику

Українські громадські організації закликають керівництво Верховної Ради не розглядати у другому читанні законопроект, що скасовує квоти на музичні твори українських авторів та виконавців, до проведення ґрунтовного громадського обговорення, врахування позицій авторів, виконавців, розповсюджувачів та слухачів української музики.

Про це йдеться у відкритому зверненні ряду громадських організацій на ім’я голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

На думку авторів звернення, наслідки поспішного прийняття законопроекту «Про внесення змін до Закону України« Про телебачення і радіомовлення », що скасовує норму про не менше 50% музичних творів українських авторів чи виконавців у загальному обсязі мовлення теле-і радіостанцій, для української музичної індустрії і культурного простору можуть бути непередбачуваними.

«По суті, це означає, що телеканали та радіостанції отримають право взагалі не транслювати українську музику», - йдеться у зверненні.

«Не може не обурювати той факт, що як у назві законопроекту, так і в пояснювальній записці до нього, міститься пряма неправда. Європейська конвенція про транскордонне телебачення не забороняє встановлення квот на національний музичний продукт у телеефірі, не кажучи вже про радіоефір, якого конвенція взагалі не стосується», - зазначається також у зверненні громадських організацій.

Автори звернення також звертають увагу, що голосуючи за законопроект у першому читанні, депутати проігнорували висновок науково-експертного управління Верховної Ради, яке вказує на невідповідність назви проекту його змісту, невідповідність проекту статті 11 Конституції України, згідно з якою держава має сприяти розвитку музичної культури, і рекомендує відхилити закон.

Під зверненням підписались представники Руху добровольців «Простір свободи», Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Громадянського руху «Відсіч», ВГО «Не будь байдужим!» та ін.

Як повідомляв УНІАН, з подібним зверненням до влади також звернулась Громадська організація «Коаліція виконавців та продюсерів України», яка закликала владу не допустити скасування існуючих квот на музичні твори українських авторів і виконавців в ефірі телерадіоорганізацій. «Коаліція виконавців та продюсерів України» об’єднує велику кількість артистів і музичних продюсерів, серед яких Руслана, Андрій ДАНИЛКО, Ірина БІЛИК, Олександр ПОНОМАРЬОВ, Гарік КРИЧЕВСЬКИЙ, Таїсія ПОВАЛІЙ, Ані ЛОРАК та ін.